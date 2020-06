Auka koronasmitte i to norske kommunar

innenriks

Smittetala i dei to kommunane, begge i Viken fylke, viser ein stigande trend, skriv avisa.

På to barneskular har det vorte avdekt smitteutbrot av koronaviruset.

I Lørenskog har påvist smitte auka med 333 prosent dei to siste vekene, og dei siste sju dagane har kommunen eit snitt på over éin kvar dag. I Lillestrøm har påvist smitte auka med over 150 prosent dei siste to vekene, og kommunen har eit snitt på to nye smitta kvar dag dei siste sju dagar.

Fredag er det registrert 8828 smittetilfelle og 249 dødsfall blir knytte til viruset.

I resten av kommunane her i landet er smitta omtrent som før, og ifølgje VG, er det ingen kommunar der påvist smitte går ned.

– Vi ser at folk ikkje tek omsyn til smittevernreglane like godt som før, seier kommuneoverlege Randi Mjøen i Lørenskog.

Også kommuneoverlege Bettina C. Fossberg i i Lillestrøm forklarer auken med at folk har gløymt situasjonen Noreg står i.

– Noreg opnar opp, og folk synest i aukande grad å gløyme at vi framleis står i ein pandemi, seier ho, og viser til tre enkle råd:

– Hald deg heime viss du er sjuk, ha god handhygiene og hald avstand.

