FHI: Om lag 1 prosent av folket har vore smitta av koronaviruset

Folkehelseinstituttet har i fleire veker undersøkt førekomst av antistoff mot koronavirus i folket i Oslo-området.

Antistoff mot viruset vitnar om gjennomgått infeksjon med viruset.

Forskarar ved Folkehelseinstituttet har samla inn 900 blodprøver frå ni laboratorium i ulike delar av Noreg. Antistoff mot SARS-CoV-2, som gir sjukdommen covid-19, vart funne i om lag 1 prosent av dei analyserte prøvene.

– Dette er den første studien som måler antistoff mot SARS-CoV-2-viruset i blodprøver som er samla inn frå ulike geografiske område, og som dekkjer alle aldersgrupper i Noreg. Resultata passar godt med andre utrekningar som er gjorde, og støttar det vi først trudde om at vi har hatt få tilfelle av viruset i Noreg, og at vi ser ut til å ha låge mørketal, seier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet.

Den yngste personen som hadde antistoff i blodet, var ni år gammal, medan den eldste var 76. Forskarane fann ingen skilnader i førekomst knytte til kjønn og alder.

– Derimot kan det sjå ut til at det er visse geografiske skilnader. Forskarane fann den høgaste førekomsten av antistoff i Oslo, men talet på prøver som vart analyserte, var ikkje høgt nok til å kunne slå fast dette heilt sikkert, skriv FHI.

– Uvissa i resultata ligg i at ikkje alle fylke er representerte, at det er få prøver frå kvar stad, og at prøvene er frå pasientar som har oppsøkt helsetenesta av andre årsaker, seier Kran.

SARS-CoV-2 er eit nytt virus, men høyrer til den velkjende virusfamilien koronavirus. Nærskylde koronavirus som sirkulerer i Noreg, kan forårsake vanleg forkjøling.