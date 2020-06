Kreftsjuk pasient livstruande skadd etter feilbehandling på Haukeland

innenriks

– Vi har fått vite at det er stor skade på indre organ, og at skadane er livstruande. Han kan døy når som helst. Haukeland har kontakta Rikshospitalet for å få hjelp til å handtere situasjonen, seier søstera til pasienten, til Bergens Tidende.

Som følgje av behandlinga er mannen no flytta over på intensivavdelinga ved sjukehuset.

Olav Mella, direktør på kreftavdelinga på Haukeland, stadfestar at det har skjedd ei alvorleg hending på avdelinga.

– Vi har beklaga overfor pasient og pårørande, som vi følgjer tett opp og tek vare på på best mogleg måte.

Mella seier dei har kontakta Helsetilsynet og har sett i gang konkrete tiltak for å hindre at noko liknande skjer igjen.

