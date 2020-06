Krisepakkar og kompensasjonsordningar skal omfatte fleire innan kultur og idrett

innenriks

Kompensasjonsordninga for arrangørar inkluderer no verdikjeda i kultursektoren, kompensasjonsordninga for idrett og det frivillige blir justert, og den mellombelse kompensasjonsordninga for media blir fastsett, opplyser regjeringa.

– Eg er glad for at vi utvidar ordningane som ligg under ansvarsområdet mitt. Koronapandemien har vore krevjande for kulturnæringa, det frivillige og idretten, og målet mitt har vore å føre sektoren gjennom krisa. Etter ein tett dialog med bransjane er eg fornøgd med å kunne presentere utvida og målretta ordningar, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Endringane som omfattar kultursektoren, inkluderer no òg aktørar innanfor lys, lyd og rigg; aktørar som leiger ut lokale der det skal gjennomførast eit kulturarrangement, medrekna litteraturhus, konserthus og privatteater; og artistar, management, booking og filmdistributørar. Desse kan no søkje om å få dekt opptil 50 prosent av sitt inntektstap knytt til kulturarrangement.

Også frivillige organisasjonar får betre moglegheiter til kompensasjon ved at tapte inntekter frå til dømes loppemarknader, utleige, billettinntekter frå akvarium, idrettsanlegg og museum no òg blir dekte opp mot 70 prosent.

Medium som søkjer kompensasjon, må ha hatt minst 15 prosents omsetnadsfall og vil no kunne få dekt inntil 60 prosent av omsetnadsfallet, oppover avgrensa til 15 millionar kroner. Frå før var kravet for nasjonale medium på 20 prosent omsetnadsfall.

Endringane i ordningane føreset godkjenning frå ESA – overvakingsorganet til Efta.

