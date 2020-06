Listhaug i opposisjon for første gong til hausten

innenriks

I eit sommarintervju på familiegarden på Sunnmøre med Dagbladet seier Listhaug at ho har prisa seg lykkeleg kvar einaste dag for at Frp ikkje sit i regjering lenger, før ho går over til å snakke om krava ho vil setje under budsjettforhandlingar på Stortinget til hausten.

– Det blir ikkje 3.000 kvoteflyktningar i 2021. Det er eit svært viktig krav for oss. No skal vi integrere dei som har komme. Bistandsbudsjettet skal òg krympast, men hjelpa til flyktningar i nærområde til krig og konflikt bør aukast.

Listhaug vil òg redusere offentleg pengebruk, og halde fram kampen mot bompengar og avgifter.

– Vi skal ikkje vere med på eit budsjett der det berre blir plussa på. Vi skal faktisk finne inndekkingar. Det må gjerast reelle kutt, seier Listhaug.

Når det gjeld framtidige samarbeidspartnarar helsar ho til Venstre og seier at dei er heilt uaktuelle for Frp. Listhaug meiner derimot Senterpartiet er meir aktuelle enn både Venstre og KrF.

– Eg forstår rett og slett ikkje kva Senterpartiet gjer på venstresida. Dei er mykje nærare oss i dei viktigaste sakene, seier Listhaug.

(©NPK)