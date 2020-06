NHO seier nei til alle lønnstillegg i år

innenriks

– Vi må stille opp for alle som har mista jobben, eller står i fare for å miste jobben sin. Då er det einaste riktige å seie nei til sentrale lønnstillegg, å seie nei til auke i minstelønnssatsane og vi oppmodar òg til at det heller ikkje blir gitt lønnstillegg lokalt i år, seier NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Fredag har representantskapet i NHO sete i møte for å stake ut kursen før årets lønnsforhandlingar, som startar i august. Der vart dei samde om at situasjonen for norske bedrifter no er så alvorleg at dei meiner det ikkje er rom for nye tillegg i år.

Samtidig vil dei avvise alle krav om endringar i tariffavtalane.

– Viktig å vise solidaritet

Det kjem etter at ei rekkje bedrifter har måtta permittere og seie opp tilsette, som følgje av verknadene av koronaepidemien.

– Vi gjer dette fordi vi er i ein situasjon med 300.000 arbeidsledige. Då er det viktig å vise solidaritet med dei, ved å ikkje auke lønningane, seier Almlid, og held fram:

– Samtidig er det viktig at bedriftene får moglegheit til å komme seg på beina, og får moglegheit til å skape nye jobbar.

– Uendra kjøpekraft

Almlid viser til at Teknisk utrekningsutval, som i forkant av kvart lønnsoppgjer legg fram eit talgrunnlag som blir brukt som utgangspunkt i forhandlingane mellom partane, førre veke anslo ei prisstigning i år på 1,2 prosent. Samtidig bereknar dei lønnsoverhenget, som er forskjellen mellom lønna ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønna året før, til 1,2 prosent.

– Med det blir det altså uendra kjøpekraft med forslaget vårt. I desse tidene, der vi må stille opp for alle som er utanfor arbeidslivet og som har uvisse jobbar, seier vi derfor at det må bli null i lønnstillegg, seier Almlid.

– Rørsle i rett retning

– Å skyve koronarekninga over på folk som allereie har det vanskeleg er uansvarleg, uforståeleg og uakseptabelt, seier leiar Jørn Eggum i arbeidstakarorganisasjonen Fellesforbundet.

Han startar forhandlingane for medlemmene sine 3. august. Der møter han Norsk Industri-leiar Stein Lier-Hansen på den andre sida av forhandlingsbordet.

– Vi er ikkje overraska over NHOs posisjon. Sist veke kravde Stein Lier-Hansen lønnsnedgang, og no skal NHO i null, så det er jo tydelegvis rørsle i rett retning, seier Eggum.

LO, som Fellesforbundet er ein del av, vedtok i februar at dei vil krevje auka kjøpekraft for alle og særleg dei lågtlønte.

Eggum seier at dei ikkje har endra syn etter at koronapandemien trefte Noreg.

– Krava våre står støtt. Vi skal sikre kjøpekrafta for alle og løfte dei som har minst å leve av. Samtidig har vi ei rekkje andre krav som sikrar tryggleik i jobb i ei vanskeleg tid, seier han.