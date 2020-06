Norwegian hentar tilbake 600 permitterte tilsette

innenriks

Flyselskapa har opplevd ei etterspurnadssauke i kjølvatnet av at det vart kjent at regjeringa frå 15. juli vil opne opp for at nordmenn kan reise til utvalde land i Europa utan å sitje i karantene ved heimkomst, og at utanlandske turistar kan komme hit, skriv NRK.

Norwegian permitterte rundt 5.000 tilsette då koronakrisa hende i mars.

– Vi opplever noko auke i etterspurnaden og er glade for at vi kan kalle tilbake 600 kollegaer frå permisjon. Men, det er ingen garanti for at dei ikkje må ut igjen i permisjon viss etterspurnaden skulle falle, seier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Sjølv om også SAS har opplevd ein auke og vil auke kapasiteten noko, vil framleis 5.000 tilsette missa jobben i flyselskapet.

– Dette er heilt klart positive nyheiter for oss som flyselskap og betyr at vi kan ta fleire tilsette i arbeid. Men vi er framleis i ein veldig vanskeleg situasjon reint økonomisk og framtidsmessig, og dei prosessane vi har igangsett for å justere bemanning etter etterspurnad, dei held fram, seier John Eckhoff, kommunikasjonssjef i SAS.

