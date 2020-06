Psykisk helsehjelp langt unna målet for barn og unge

innenriks

Talet kjem fram i ein rapport som vart lagd fram av Helsedirektoratet fredag.

– Ingen hadde akseptert dette om det var eit bein dei hadde knekt. Vi må sørgje for at oppfølginga av den psykiske helsa blir teken på like stort alvor som den fysiske, seier Tellef Inge Mørland, Arbeidarpartiets talsperson for rus og psykisk helsevern.

Skal unngå unødig ventetid

Ordninga med pakkeforløp for pasientar innan rus og psykisk helse vart innført i 2019. Målet var å gi pasientar eit meir heilskapleg og føreseieleg opplegg, og at ein skulle unngå unødvendig ventetid. Pasientane skulle òg få meir innverknad på behandlinga.

Pakkeforløpet beskriv kva som skal skje i behandlinga og gir tilråding om kor lang tid det maksimalt skal gå mellom dei ulike hendingane. Det vil seie at ein til dømes måler kor lang tid det går frå pasienten startar pakkeforløp til første time hos behandlar, til det blir teke ei klinisk avgjerd og til det blir gitt ei evaluering frå poliklinikk.

Når ikkje målet

* Det var 45.000 nye tilvisingar i dei fire første månadene i år. Talet gjekk ned i mars og april. Nedgangen blir anteken å ha samanheng med påska og med koronautbrotet.

* Totalt fekk i underkant av 70 prosent av pasientane undersøkingane innan fristen. Målet er sett til 80 prosent.

* Måloppnåinga varierer ein god del: Det vart nådd for 55 prosent av barn og unge, 72 prosent for vaksne innan psykisk helsevern og 82 prosent av pasientar innan tverrfagleg rusbehandling.

* 44 prosent av pasientane fekk første evaluering i poliklinikk (dagpasient) innan tilrådd tid.

* Når det gjeld kor lang tid som gjekk frå tilvising til første time, vart målet nådd for berre 23 prosent av barn og unge med matvanskar. Rapporten noterer likevel at strengaste mål på sju dagar frå tilvising til første time er brukt for alle pasientane, og at det ikkje vert skilt mellom alvorleg og mindre alvorleg tilstand.

Uroa for barn og unge

Arbeidarpartiets Tellef Inge Mørland seier han er særleg uroa over den manglande måloppnåinga for psykisk sjuke barn og unge.

Senterpartiet og SV deler uroa, og viser til at regjeringa har brote lovnaden om at psykisk helsevern og rusbehandling skulle få ein større ressursvekst enn somatikken. Sengeplassar er konsekvent lagde ned, og det er store kapasitetsutfordringar, meiner helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp).

– Svaret frå regjeringa har vore pakkeforløp. Men no viser det seg at desse ikkje held mål. Det er svært alvorleg at forløptidene konsekvent ikkje blir haldne. At det særleg går ut over ventetidene for barn og unge, der berre vel halvparten får hjelp innan tidsfristen, er ekstra alvorleg, seier ho til NTB.

Bryt frist for matvanskar

Helsepolitikarane reagerer særleg på at så få unge med matvanskar får hjelp innan den tilrådde tidsfristen.

– Desse pakkeforløpa har ikkje verka. 77 prosent av barna som treng hjelp mot matvanskar, har ikkje fått første møte innan tidsfristen. Dette papirsystemet verkar ikkje, med mindre vi tilset fleire folk på jobb i helsevesenet, seier helsepolitikar Nicholas Wilkinson (SV).

Ordninga med pakkeforløp vart innført gradvis i fjor, og den siste pasientgruppa – gravide som bruker eller har brukt rusmiddel – kom på plass ved årsskiftet i år. Rapporten frå Helsedirektoratet er den første oversikta over måloppnåing.

Helseministeren: Har ein veg å gå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er godt nøgd med at pakkeforløpet er innført for desse pasientgruppene.

– Resultata viser at mykje er på plass, men òg at vi har ein veg å gå. Eg ventar og har tillit til at målingane blir brukte for å forbetre tenestene til det beste for pasientane, seier han.

Høie får støtte hos Framstegspartiet, som sat i regjering då ordninga vart innført. Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen seier vegen frå vedtak til rutinar som faktisk fungerer, kan vere lang.

– Det er framleis langt att til mål. Mange menneske med psykiske lidingar har gjennom ei årrekkje måtta vente for lenge på behandling, seier ho.

