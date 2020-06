SAS kvittar seg med 560 pilotar

innenriks

SAS varsla i slutten av april at dei må kutte staben med 5.000 tilsette, det vil seie nesten halvparten av arbeidsstokken. Dette gjeld 1.300 tilsette i Noreg, 1.900 i Sverige og 1.700 i Danmark.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at 350 kabintilsette vart ramma av oppseiingar. Ifølgje den svenske TV-kanalen er det pilotane som no blir ramma.

Selskapet kvittar seg med 560 pilotar i Noreg, Sverige og Danmark.

Årsaka er at flyselskapet vart hardt ramma av koronakrisa. Mellom anna vart talet på avgangar frå svenske flyplassar i mai redusert med 98 prosent, samanlikna med same månad i fjor.

Svensk pilotforeining meiner flyselskapet har valt å gå laus på oppseiingar før ein har sett på andre alternativ. Mellom anna peikar dei på at situasjonen kan sjå annleis ut når oppseiingstida til pilotane er ute.

– Mange av pilotane har lange oppseiingstider. Korleis kan SAS vite korleis situasjonen ser ut om eit halvt år, når pilotane forlèt selskapet? seier leiar for pilotforeininga, Martin Lindgren, til SVT.

I midten av juni stadfesta SAS at dei vil auke kapasiteten med ti fly i juli, frå 30 til 40. Men kapasiteten er framleis berre på 30 prosent samanlikna med same månad i fjor. Flyselskapet sa då at dei vil flyge til fleire feriedestinasjonar i Spania, og dessutan til Frankrike, Hellas og Kroatia frå Gardermoen i juli.

Pressesjef John Eckhoff i SAS såg då heller bort frå ikkje at dei kan få nye utvidingar til fleire destinasjonar i sommar frå alle dei tre skandinaviske landa.

SVT har prøvd å kome i kontakt med SAS for ein kommentar, men ikkje fått svar.

(©NPK)