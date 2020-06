TV 2 innstilt på langvarig konflikt med Telia/Get

innenriks

Situasjonen verkar om mogleg meir låst ei veke etter at TV 2 sa at partane var samde om å forlengje dagens avtale mellombels på same vilkår. Det vart då gjort slik at sjåarane skulle kunne få TV-kanalane tilbake under forhandlingane.

Torsdag ettermiddag kom TV 2, ifølgje Telia/Get, med det formelle svaret sitt: «Vi anser en midlertidig forlengelse som uaktuelt, og innstiller oss på en langvarig forhandling.»

Telia: TV 2 nektar oss

Ifølgje Telia får dei ikkje sende TV2s kanalar så lenge forhandlingane går føre seg.

– Det beklagar vi sterkt, og det er synd at TV 2 likevel ikkje vil ha ei mellombels løysing der sjåarane får tilbake TV 2, seier kommunikasjonsdirektør i Telia Noreg Henning Lunde i ein e-post til NTB.

– Vi står i den beklagelege situasjonen at TV 2 i dag formelt sa nei til tilbodet vårt om at TV-sjåarane kan få tilbake TV-kanalane medan TV 2 og Telia forhandlar vidare for å bli samde om ein langsiktig avtale. I ei veke har vi prøvd å få TV 2 til å godta ein mellombels avtale, men dei vil ikkje la sjåarane få tilbake TV 2 no, seier kommunikasjonsdirektør i Telia Noreg Henning Lunde.

TV 2: Telia vil ikkje

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand stadfestar overfor VG at TV 2 har gitt opp å finne ei mellombels løysing.

I ei veke har TV 2 sagt at ballen ligg hos Telia, at det er opp til Telia-eigde Get å skru på TV 2s kanalar. Willand seier til VG at Telia «åpenbart har ønsket å holde skjermene svarte».

– Dei insisterer framleis på at forlenginga av dagens avtale i prinsippet skal vare evig og at avtalen ikkje kan seiast opp medan vi forhandlar. Alle andre enn Telia forstår at det er eit urimeleg krav. Vi kjem ikkje vidare. No gir vi opp å finne løysinga. Skjermane held fram med å vere svarte medan vi forhandlar vidare. Det betyr òg at situasjonen kan bli langvarig fordi vi står så langt frå kvarandre, seier Willand.

(©NPK)