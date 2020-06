To nye rapportar: Mogleg med kraftige CO2-kutt i industrien og på sokkelen

innenriks

Fredag fekk olje- og energiminister Tina Bru (H) overlevert to rapportar som tek for seg moglegheitene for å kutte CO2-utsleppa ved å tilføre straum til fleire olje- og gassinstallasjonar på havet og til industrianlegg på land.

Begge rapportane viser eit betydeleg potensial.

Dei 16 olje- og gassfelta der ein allereie har vedteke å ta i bruk kraft frå land, vil åleine føre til at ein unngår utslepp på 3,2 millionar tonn CO2 per år, konkluderer Oljedirektoratet i rapporten sin «Kraft fra land til norsk sokkel».

– I tillegg er det fleire prosjekt som nærmar seg ei investeringsavgjerd, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg då ho la fram rapporten.

Krev mykje straum

Ho påpeika at teknologien har utvikla seg mykje dei siste åra, og at det no er mogleg å elektrifisere fleire felt enn tidlegare.

85 prosent av utsleppa frå den norske sokkelen kjem frå forbrenning av diesel eller naturgass på plattformene for å drive turbinar som gir dei straum. Ved å leggje kraftkablar frå land kuttar ein desse utsleppa.

– Dei fleste prosjekta krev tiltak i kraftnettet på land. Det må vere kraft tilgjengeleg på land, og det må helst vere så nær feltet som mogleg, sa Sølvberg.

Det totale kraftforbruket for seks nye prosjekt som no nærmar seg ei investeringsavgjerd, er på cirka fire terawattimar per år.

– Det svarar til rundt tre prosent av det totale norske kraftforbruket. Viss fleire prosjekt skal elektrifiserast, vil det krevje meir kraft, sa Sølvberg.

Kutt på land

Parallelt med rapporten om sokkelen har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) laga ein rapport om moglegheitene for å kutte CO2-utslepp ved å auke bruken av elektrisk kraft hos industrien på land.

– Det er eit betydeleg potensial for kutt i utsleppa, slo avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE fast då ho la fram funna.

NVE har teke for seg 30 anlegg som står for 90 prosent av CO2-utsleppa til industrien på land. Av desse var det sju som kunne gjere elektrifiseringstiltak.

Til saman vil dei kunne kutte utslepp av 2,3 millionar tonn CO2 – om lag 18 prosent av det den landbaserte industrien slepp ut i dag.

– Desse sju prosjekta vil auke kraftforbruket i Noreg med heile 12 terawattimar. Det er mykje kraft, og svarar til rundt ni prosent av dagens kraftforbruk. Ein slik betydeleg auke av forbruket vil krevje omfattande investeringar, sa ho.

Vil redusere kraftoverskotet

Noreg har i dag overskot av kraft, og NVEs framskrivingar viser at det framleis vil vere eit overskot i framtida.

– Men det er klart at elektrifiseringstiltaka vil redusere overskotet av kraft framover i tid, sa Skrivarhaug.

Industrien på land slepper i dag ut om lag 13 millionar tonn CO2, noko som svarar til 26 prosent av norske utslepp.

Petroleumsindustrien slepp ut 13,9 millionar tonn CO2-ekvivalentar, noko som òg utgjer rundt ein firedel av dei nasjonale utsleppa.

Olje og energiministeren og departementet hennar skal no setje seg ned og kike på rapportane.

– Med mange elektrifiseringsinitiativ og moglegheiter som spenner over fleire sektorar, er det viktig at vi òg klarer å sjå på dette samla. Spesielt for å vurdere verknadene på kraftsystemet både lokalt og nasjonalt, seier ho.

