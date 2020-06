15 pasientar isolerte etter koronasmitte på Helgelandssjukehuset

innenriks

Den kirurgiske avdelinga på sjukehuset er inntil vidare stengt.

– Resultatet av testen av sjukepleiaren, som er ein innleigd svensk vikar, vart klart fredag, seier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssjukehuset.

Helgelandssjukehuset arbeider for fullt med smittesporing. Den aktuelle sjukepleiaren er ikkje sjuk, men ber viruset og vart testa på nytt fredag kveld for å avdekkje om det er snakk om ein falsk positiv test. Resultatet kjem tidlegast laurdag kveld, ifølgje kommunikasjonssjefen.

– Vi arbeider for fullt med å skaffe oversikt over og kartleggje omfanget av pasientkontakt sjukepleiaren har hatt. Det same gjeld tilsette som har vore i kontakt med den smitta. Fredag kveld veit vi ikkje omfanget av smitta, seier Bratt.

Den andre aktiviteten ved sjukehuset i Sandnessjøen blir halde oppe som normalt.

