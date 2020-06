Koronasmitten aukar blant dei unge

innenriks

Det viser statistikk frå Folkehelseinstituttet (FHI).

I juni har 106 personar i denne aldersgruppa testa positivt, ifølgje tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

– Vi trur ikkje det er stor spreiing av covid-19 i yngre aldersgrupper i Noreg, sjølv om det er fleire yngre som får påvist smitte no enn tidlegare, seier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI, til TV 2.

Ho understrekar at det førebels er for tidleg å seie om ein auke i talet på smittetilfelle heng saman med opninga av samfunnet, og legg vekt på at ein mogleg grunn kan vere auka testing av personar med milde symptom.

I slutten av mars var median alder på smitta 51 år. Fram til midten av juni hadde medianen gått ned til 32 år, skriv NRK.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til kanalen at han ikkje er overraska over tala.

– Det kjem nok av at unge har milde symptom, og dermed kanskje er i kontakt med andre menneske medan dei er sjuke og smittar vidare, seier han.

Også i USA ser ein ein liknande trend – spesielt i Florida, Texas og Arizona. Der har ein sett ein auke i smittetilfelle blant personar under 40 år etter at statane byrja å gjenopne samfunnet, skriv TV 2.

