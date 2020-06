Helse Førde endrar testrutinane for utanlandske vikarar

innenriks

Rutineendringa kjem som følgje av endringar i Folkehelseinstituttets råd tidlegare denne veka, skriv Firda.

Som hovudregel skal alle svenske arbeidarar gå i karantene i ti dagar før dei byrjar å jobbe i Noreg, men det er mogleg å gjere unntak for grupper som helsepersonell. Fram til no har det likevel ikkje vore krav om å teste dei for korona. Det endra Folkehelseinstituttet på tidlegare i veka.

– Rutinane er endra no. Årsaka er at FHI no tilrår testing ved oppstart og etter to dagar, seier medisinsk direktør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde til Firda.

Også ein svensk vikarsjukepleiar ved Sandnessjøen sjukehus testa positivt for korona. Begge stader er pasientar og medarbeidarar som har vore i kontakt med vedkommande no testa og isolert.

