Mange maneter langs kysten, men umogleg å spå om det blir manetsommar

Bilde av glasmaneter tett i tett i enorme klyngjer i Oslofjorden og langs sørlandskysten har dukka opp i fleire medium den siste månaden.

Langs kysten i Sør-Noreg, i Skagerrak og også opp mot Vestlandet er det rapportert om større opphopingar av brennmaneter.

Forskar Tone Falkenhaug ved Havforskingsinstituttet seier til NTB at det er ganske vanleg at det er mykje brennmaneter i nokre område på denne tida av året, men at det har vore forholdsvis mykje glasmaneter langs Sørlandskysten og enkelte stader i Oslofjorden.

– Det som er spesielt, er at det er ganske mykje glasmaneter heilt tett i tett i enkelte område, seier ho.

Ukjent

Manetene kan føre til problem ved bading, og det har skjedd at maneter tettar til inntak på kjøleanlegg, skaper problem for oppdrettsanlegg og reketrålarar.

Det kan vere fleire årsaker til at store mengder maneter dukkar opp i vassoverflata nær land, og at det enkelte år blir mange, men mykje er ukjent når det gjeld maneter.

– Det kan vere fleire faktorar. Dessverre blir det lite forska på maneter, så vi kjenner faktisk ikkje til kva som gjer at det enkelte år blir veldig mykje, seier Falkenhaug.

Glas- og brennmaneter har eit botnlevande stadium gjennom vinteren, og mange maneter kan tyde på at dei har hatt gode forhold då dei formeira seg, med riktig temperatur og god mattilgang.

– Umogleg å spå

Forskaren forklarer at sjølv om det nokre stader er mange maneter i vatnet no, er det ikkje sikkert dei blir liggjande heile sommaren.

– Det er heilt umogleg å spå korleis manetsommaren vil vere, seier Falkenhaug.

Havstraumar, vind og temperaturen i overflata avgjer om manetene trekkjer ned mot djupare vatn. Frålandsvind som trekkjer det varme overflatevatnet vekk frå kysten, kan trekkje djupvatn og maneter opp til overflata nær land, ifølgje forskaren.

Eit fullstendig oversyn over manetsituasjonen har ikkje Havforskingsinstituttet, og det er vanskeleg å få sidan manetene kan trekkje ned i vatnet og då får ein inntrykk av at det er færre av dei.

Ikkje farleg å bli brunne

Sjølv om det ikkje er freistande å hoppe i sjøen i område med store manetførekomstar, blir ikkje maneter rekna for å vere farlege i utgangspunktet. Men er ein allergisk, bør ein vere forsiktig, forklarer Falkenhaug.

– Blir ein brunne på eit stort område på kroppen og ein får plager, må ein oppsøkje lege, seier ho.

Også glasmaneter kan brenne, men veldig svakt. Neslecellene er så små at dei ikkje går gjennom huda. Med brennmaneter kan det som kjent bli langt meir ubehageleg.

