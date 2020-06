Bauer Media truar med å trekkje seg ut av Noreg

innenriks

– Eg fekk sjokk fredag då styresmaktene la fram krisepakken etter korona og ser at dei har lagt inn ei setning som ekskluderer oss frå å få stønad. Det er svært alvorleg for oss, seier administrerande direktør Jim Receveur til Medier24.

Kontantstønadsordninga sette som krav at selskap ikkje hadde gått i minus i 2019 – dermed var ikkje Bauer kvalifisert for henne. På grunn av den økonomiske situasjonen er dei heller ikkje kvalifiserte til dei statlege garanti- og låneordningane som er innførte. Utkastet til mediestønadsordninga gir heller ikkje stønad til Bauer Media, på grunn av at selskapet allereie har gjort kostnadskutt på 30 millionar kroner, som får effekt i år.

– Fjern den eine ekskluderande setninga i teksten som kom fredag. Viss ikkje må eg gå til styret og tilrå å leggje ned operasjonen i Noreg, seier Receveur.

Bauer Media er eit tysk konsern, som eig åtte radiokanalar i Noreg, og dei mest kjende er Radio Norge og Radio1. Selskapet opererer i 13 land verda over, og eig meir enn 600 magasin og tidsskrift, og dessutan over 100 radio- og TV-stasjonar.

(©NPK)