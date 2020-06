Byrådsleiaren i Oslo bekymra for Sørenga

innenriks

– Det handlar ikkje berre om skjenking, men at folk ikkje overheld avstandsreglar. Smittevernreglane gjeld uansett – både på stranda eller om ein har ein pils i handa. Det er hyggjeleg å klemme, men avstandsreglane er kravet for at vi slepper opp og vi ser no at det glepp hos nokon, seier Johansen i ein e-post til NTB.

Etter ei helg med mykje festbråk og lite avstand i hovudstaden, legg han til at Oslo kommune følgjer situasjonen fortløpande og har jamleg kontakt med politiet og utelivsbransjen.

(©NPK)