Genmodifisert amerikansk sjokolade blir trekt tilbake

Ifølgje Mattilsynet er produkta innførte frå Sverige og distribuerte til eit utval butikkar i Sør-Noreg, skriv Nationen.

Importøren er pålagd å betre rutinane sine slik at dei ikkje importerer ulovlege genmodifiserte produkt til Noreg. Ingen genmodifiserte næringsmiddel er godkjende i Noreg per 2020, og alle produkt merkte med at dei inneheld genmodifiserte ingrediensar, er derfor ulovlege å importere og selje.

I «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» er ingrediensane sukker og soyalecitin laga av genmodifiserte råvarer, som er godkjende i EU, men ikkje i Noreg. Slike produkt blir ofte importerte til EU for den europeiske marknaden.

