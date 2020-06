Jobbfall på over 4 prosent

innenriks

Dei fleste av jobbane som forsvinn, er i næringar med lågt lønsnivå, viser førebelse SSB-tal frå ein eksperimentell månadsstatistikk basert på a-ordninga.

A-ordninga er ein samordna måte for arbeidsgivarar å rapportere opplysningar om inntekt og tilsette til Nav, Statistisk sentralbyrå (SSB) og skatteetaten.

Formålet med statistikken er å kaste lys på konjunkturutviklinga i Noreg, målt ved endringar i talet på jobbar, talet på lønstakarar og kontantløn.

Overnatting og servering ned

I overnatting og servering gjekk talet på jobbar ned med heile 22,2 prosent frå mai i fjor til same månad i år. Også i personleg tenesteyting og i forretningsmessig tenesteyting gjekk talet på jobbar sterkt ned, begge med ein nedgang på over 10 prosent.

Deretter følgde transport og lagring med ein nedgang på 7,6 prosent. Det var òg nedgang i næringar dominerte av offentleg sektor. Av desse var nedgangen størst i undervisning og deretter helse- og sosialtenester, med høvesvis 4,9 og 2,6 prosent færre jobbar.

Oppgang i olje og gass

Ein av svært få næringar med jobbvekst frå mai 2019 til mai 2020 var bergverksdrift og utvinning, som i Noreg er dominert av utvinning av olje og gass. Dei førebelse tala for mai viser ein auke i talet på jobbar på 4,7 prosent.

Oljeprisnedgangen i mars og april ser derfor førebels ikkje ut til å ha gitt utslag i jobbtala for denne næringa. I industrien gjekk talet på jobbar ned med 3,3 prosent frå mai 2019 til same månad året etter.

Endelege tal viser òg at lønstakarar på korttidsopphald i Noreg stod for om lag 12.000 av den samla nedgangen i talet på jobbar på over 75.000 frå april i fjor til april i år.

