Mann dømt for fleire valdtekter av mindreårig kjærast

Mannen vart i Jæren tingrett dømd for to gonger å ha forgripe seg på den fire og eit halvt år yngre jenta då ho var 13 og han sjølv var 18, skriv Stavanger Aftenblad.

Motsette seg samleie

Dei to møtte kvarandre på ein ungdomsklubb på Jæren i 2017 og vart seinare kjærastar. Sjølv om jenta motsette seg samleie ved fleire høve, overtalte tiltalte den mindreårige jenta til å ha sex med han over ein periode på fleire år, ifølgje dommen.

21-åringen er òg dømd for å ha forgripe seg på fornærma fleire titals gonger etter at ho hadde fylt 14 år.

Braut besøksforbod fleire gonger

Politiet vart informert om saka i 2018, og i samråd med familiane til dei to involverte vart det semje om at tiltalte og fornærma ikkje fekk vere saman åleine. Trass i besøksforbodet fortsette dei to å ha seksuell omgang.

Då den fornærma jenta byrja på vidaregåande skule, bestemde ho seg for å gjere det slutt med tiltalte.

Ein samrøystes rett kom fram til at ein aldersforskjell på fire og eit halvt år er mykje for så unge menneske. Tiltalte sa i retten at han angra på at han hadde prøvd seg sjølv om fornærma sa nei.

Fekk strafferabatt

Samla sett meinte retten at tiltalte burde dømmast til seks års fengsel, men han fekk strafferabatt for å ha tilstått i retten. Mannen er i tillegg dømd til å betale jenta 225.000 kroner i oppreising.

Forsvararen til mannen, advokat Anne Kroken, seier til Stavanger Aftenblad at klienten hennar vurderer å anke dommen.

