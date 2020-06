innenriks

– Hytta var overtent då vi kom til staden i 4-tida i natt. Den og eit anneks er no heilt nedbrent, seier operasjonsleiar Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt.

Han stadfestar at politiet er i gang med å varsle pårørande om at ein mann i 60-åra, som var i hytta natt til måndag, ikkje er gjorde greie for.

Hytta ligg tre–fire kilometer opp på vestre side av Jakobselva.

– Vi kjenner ikkje årsaka til brannen, seier Syversen.

(©NPK)