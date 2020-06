Melby og Sanner besøkte 10. august-minnesenter

innenriks

– Ein må ha argusauge på hatytringar og fordommar og kva for alvorlege konsekvensar det kan ha, seier styremedlem Hawa Muuse i 10. august-stiftinga til NTB.

Vil førebyggje hat og fordommar

Sjølv om senteret tek utgangspunkt i moskéangrepet 10. august 2019 og er plassert ved moskeen, understrekar Muuse at stiftinga driv senteret uavhengig av moskeen.

– Det finst eit direkte hat i samfunnet mot menneske som er forskjellig og mot minoritetar. Anten det er med bakgrunn i kjønn, religion eller noko anna, så er det dei same årsaksfaktorane som ligg bak, seier Muuse.

No håpar ho senteret etter kvart kan bli eit kunnskapssenter med førebyggjande informasjon retta særleg mot barn og unge. Stiftinga ønskjer òg å støtte opp om norsk terrorforsking.

Håpar på offentleg støtte

At statsrådane Guri Melby og Jan Tore Sanner og Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog tok turen til senteret, kan bidra til at både senteret og stiftinga får nødvendig merksemd og støtte, meiner Muuse.

– Elles er vi redd det kan ebbe ut. Det største målet vårt er at det som skjedde 10. august 2019, ikkje skal gløymast, seier ho.

– PST har formidla at faren framleis er der, og det står att mykje å gjere lokalt og nasjonalt for å hindre at sånne hendingar gjentek seg. For oss er dette eit ansvar vi føler vi må ta, men vi må ta det saman med det offentlege, understrekar ho.

Støttar arbeidet mot terror og radikalisering

Det er førebels uavklart om senteret får offentleg støtte, men Melby seier ho støttar arbeid med tema som terrorisme, radikalisering og kunnskap til ungdom og befolkninga elles.

– Det er positivt at noko så traumatisk òg kan føre til eit engasjement og samfunnsnyttig arbeid, seier kunnskaps- og integreringsministeren til NTB.

Saman med styret fekk ho ei omvising i Al-Noor-moskeen der Phillip Manshaus (22) byrja å skyte mot forsamlinga 10. august 2019. Manshaus hadde då allereie drepe adoptivsøstera Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Han vart raskt overmanna av Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, som begge vart tildelt medaljen for edel dåd for å ha hindra ytterlegare tap av liv.

– Dette er menneske som har opplevd noko grufullt. Det er viktig å høyre korleis dei har opplevd det og korleis det går no, seier Melby.

Også finansminister Jan Tore Sanner, som var kunnskaps- og integreringsminister då angrepet fann stad i 2019, understrekar kor viktig det er å formidle kunnskap til barn og ungdom.

– Det er viktig å leggje til rette for ein open dialog og debatt om vanskelege spørsmål. Eg er glad for at vi kan bidra til det, seier han om besøket, og legg til at «dialog og kunnskap er vegen til forsoning».

