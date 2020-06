NHO: Ekstra viktig å unngå konflikt i år

innenriks

NHO går inn i årets lønsoppgjer med ei oppdatert fullmakt der arbeidsgivarorganisasjonen seier nei til alle lønstillegg.

Samtidig har Fellesforbunds-leiar Jørn Eggum sagt at han ikkje ser nokon grunn til å justere på lønskrava som vart lagde fram før koronakrisa ramma Noreg i vår.

Men NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid er ikkje uroa for at avstandsauken skal leie til eit lønsoppgjer som endar i brot og konflikt.

– Eg er ganske sikker på at vi får ei løysing i år, seier Almlid til NTB.

Tunge tider i vente

På eit presseseminar måndag åtvara Almlid sterkt mot å tru at krisa er over. Mange bedrifter har framleis tap i omsetnaden, og mange tilsette som i dag er permitterte, kjem til å bli oppsagde dei næraste månadene.

NHO ventar at arbeidsløysa blir liggjande på eit høgare nivå enn før krisa, i alle fall ut 2022.

Det som trengst no, er derfor eit lønsoppgjer som hjelper bedriftene igjennom krisa, meiner Almlid.

– Akkurat i år er det ekstra viktig at vi som har ansvar for lønsdanninga, kjem oss igjennom det på ein måte som gjer at bedriftene får lov til å konsentrere seg om å sikre jobbar og skape nye jobbar, seier Almlid.

– Vi må gjere alt vi kan for å unngå konflikt, seier han.

– Tyder det at de vil vere meir fleksible i dette lønsoppgjeret?

– Nei, vi har vore veldig tydelege på at det må vere eit nulloppgjer i år.

Koronapause

Lønsoppgjeret hadde oppstart i mars, men måtte setjast på pause etter berre nokre dagar på grunn av koronautbrotet.

Planen er no å starte opp att 3. august.

Det er det såkalla frontfaget som er først ut. Der forhandlar Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) med Norsk Industri (NHO) om lønsvilkåra innanfor konkurranseutsett industri.

NHO-sjeføkonom Øystein Dørum meiner det viktigaste for arbeidstakarorganisasjonane burde vere å sikre at medlemmene framleis har ein jobb å gå til når oppgjeret er i hamn. Og dei jobbane står ikkje like fjellstøtt no som før krisa braut ut, åtvarar han.

– Ein langvarig konflikt vil leggje stein til byrda i den situasjonen som bedriftene er i, seier Dørum til NTB.

