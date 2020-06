innenriks

Fly frå Widerøe og luftambulansar har meldt om at russisk jamming har ført til at GPS-system har falle ut. Forsvarets forskingsinstitutt, FFI, testar no om satellittar kan oppdage og varsle om jamminga, melder NRK.

– Dette er banebrytande arbeid og første gong vi testar eit slikt system, seier FFI-forskar Ørnulf Kandola.

