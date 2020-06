Politiet vil etterforske cellegiftdødsfall ved Haukeland

innenriks

Ein mann i midten av 50-åra døydde måndag på sjukehuset etter å ha fått for høg dose med cellegift. Dosen mannen fekk, var ti gonger høgare enn den han skulle hatt, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

Sjølv om feilen vart oppdaga før han fekk heile dosen, var skadane så alvorlege at livet ikkje stod til å redde.

– Dette er ei tragisk hending for pasient og pårørande som vi beklagar på det sterkaste. Tankane våre og medkjensla vår går til pasientens næraste, seier fungerande direktør Terje Nordberg på kreftavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus.

Politiet har oppretta kontakt med fylkeslegen i samband med saka.

Meld til Helsetilsynet

Saka er òg meld til Helsetilsynet. I tillegg er det sett i gang ei intern gransking, og det er sett i verk konkrete tiltak for å forhindre at det skjer igjen. Nordberg vil likevel ikkje seie kva dei konkrete tiltaka er.

– Det er ein konkret rutine som er innført, som vi meiner er veldig effektiv for å hindre at noko slikt kan skje på nytt, seier han til Bergens Tidende.

Sjukehuset ønskjer ikkje å kommentere saka ytterlegare så lenge det er ei tilsynssak.

– Heile avdelinga ber preg av at ein pasient har vorte påført lidingar og avgått med døden som følgje av ein feil, seier Nordberg til Bergensavisen.

Han understrekar at tilsette blir følgde opp og tekne vare på, og at det ikkje får nokon direkte konsekvensar for dei.

Kan vere svikt i fleire ledd

Føretakstillitsvald Geir Arne Sunde for Overlegeforeningen i Helse Bergen seier at dei i dag har eit grovt bilete av kva som har skjedd.

– Inntrykket mitt er at det kan ha vore svikt i fleire ledd. Det er ei forferdeleg tragisk hending, og vi tenkjer på dei pårørande, seier Sunde til Bergens Tidende.

Han vil heller ikkje uttale seg ytterlegare så lenge det er ei tilsynssak.

Dette er det andre dødsfallet på tre år på Haukeland som følgje av feilbehandling med cellegift. I 2017 døydde ein seks år gammal gut etter å ha fått injisert cellegifta feil stad.