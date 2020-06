Raudgrønt mindretal i juni

innenriks

For å få fleirtal i Stortinget treng ein 85 mandat. For første gong i år ligg dei tre raudgrøne partia an til mindretal på gjennomsnittsmålingane, ifølgje oppsummeringa på nettstaden Poll of polls.

Samtidig får Raudt åtte og MDG ni mandat, viser oversikta.

Gjennomsnittet er basert på åtte ulike meiningsmålingar i juni. Det er inga eintydig øving å bryte ned nasjonale tal på mandatutrekningar, og det er hårfine marginar i fleire fylke, skriv Johan Giertsen, som analyserer meiningsmålingar for nettstaden. Han maner derfor til varsemd når ein les tala for månadssnittet.

Ligg over resultatet frå førre val

Arbeidarpartiet får ein tilbakegang på 1,7 prosentpoeng frå mai til juni og endar på 24,2 prosent. SV og Sp går noko fram til høvesvis 7,2 og 14,1 prosent.

I førre stortingsval enda dei tre partia på ein samla oppslutnad på 43,7 prosent. Snittet for juni er 45,5 prosent, så partia ligg dermed 1,8 prosentpoeng høgare snart tre år etter valet. Samtidig viser fire av åtte meiningsmålingar i juni ein sum på under 45 prosent for dei raudgrøne.

Frp mest fram

I samband med sommaravslutningane til partia har fleire av partileiarane fått mange spørsmål om kven dei ønskjer å samarbeide med etter valet neste år. Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum har ytra ønske om ei mogleg Ap-Sp-regjering. Dei to partia fekk i gjennomsnitt 38,8 prosent i juni, ifølgje Poll of polls.

Framstegspartiet har størst framgang av partia frå mai til juni, opp 1,7 prosentpoeng til 11,6 prosent. Høgre går tilbake 1,7 prosentpoeng til 25 prosent. Både Venstre og KrF ligg framleis under sperregrensa, med ein oppslutnad på 3 og 3,6 prosent.

(©NPK)