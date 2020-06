Tollarar mistenkjer at medisinsk kannabis blir vidareselt

innenriks

Sidan 1. mars er det fortolla meir enn 36 kilo medisinsk kannabis ved Gardermoen. Tollarane meiner ei nasjonal hasjtørke har ført til at mange vidaresal stoffet, og at ordninga blir misbrukt.

– Den eksplosive auken i innførsel av medisinsk kannabis er urovekkjande og vitnar om eit omfattande og systematisk misbruk av ei ordning som er meint å sikre enkelte pasientgrupper medisinsk kannabis til eige bruk, seier tolldirektør Øystein Børmer i ei pressemelding.

– Mange kjenningar

Den sterke auken i vår vert sett i samanheng med at landet vart stengt under koronapandemien.

Før stenginga vart det i gjennomsnitt gjort fem–seks fortollingar i veka, med ei samla vekt på 600 gram. På berre éi veke i juni vart det fortolla 6 kilo medisinsk kannabis, fordelt på 36 personar.

– Ein vesentleg del av aktørane som er involverte i denne innførselen, er kjenningar for Tolletaten. Men slik regelverket er forma ut, kan ikkje vi gjere noko på innførselstidspunktet, seier tolldirektøren.

Anslår 150.000 i forteneste

Utfordringa for tollvesenet er at det er høg forteneste og låg risiko knytt til vidaresal, ifølgje Børmer. Han anslår at enkelte kan sitje att med ei forteneste på rundt 150.000 kroner per tur ved vidaresal på den illegale marknaden.

– Vi meiner det er nødvendig med endringar i regelverket, som kombinerer dei medisinske behova som enkeltpersonar måtte ha, med eit tydeleg regelverk som lèt seg handheve på ein god måte på grensa, seier Børmer.

