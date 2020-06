24 hjortevilt drepne i trafikken kvar dag

innenriks

Det var flest viltpåkøyrsler i perioden oktober til desember, medan det var færrast påkøyrsler om sommaren, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt vart 12.300 hjortevilt registrert døde utanom jakta i jaktåret 2019/20, viser nye tal frå statistikken for avgang av hjortevilt utanom ordinær jakt. Det er ein nedgang på 13 prosent frå førre jaktår.

Trafikken var som vanleg den viktigaste dødsårsaka. Til saman vart 7.800 hjortevilt drepne av bil og 800 av tog.

Elg og rådyr er mest utsette i trafikken. I alt vart vel 6.100 rådyr, 1.500 elg og 1.025 hjort drepne i trafikken i jaktåret 2019/20. Det inneber ein nedgang på 3 prosent for rådyr, 1 prosent for hjort, medan for elg var det inga endring frå førre jaktår.

(©NPK)