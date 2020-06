Dagbladet frifunne i sak om ærekrenkingar

innenriks

Avisa, sjefredaktør Alexandra Beverfjord og journalist Jorun Gaarder var saksøkte for ærekrenkingar av ein overgrepsskulda mann.

Saksøkjar kravde 5 millionar kroner i oppreisning frå Dagbladet AS, 500.000 kroner frå redaktøren og 250.000 kroner frå journalisten og den kvinnelege kjelda i saka. I dommen frå tingretten blir han òg dømd til å betale sakskostnader.

– Dette er ei viktig avgjerd for journalistikken, og særleg for journalistikken innanfor dette saksområdet. Vi er nøgde med at retten deler vurderinga vår om at det må vere mogleg å omtale denne typen saker i norsk ålmente, føresett at ein gjer det innanfor dei presseetiske retningslinjene vi jobbar for, seier Beverfjord til Medier24.

Advokat Jon Wessel-Aas representerte alle tre partar i søksmålet og seier dette i ein kommentar:

– Dommen er viktig, fordi han stadfestar at pressa kan kaste lys på generelle samfunnsproblem – òg på vanskelege tema som seksuelle overgrep – ved å bruke opplevingane til reelle menneske som illustrasjon, såframt det journalistiske handverket er godt og omsynet til personvernet for dei involverte er vareteke på tilfredsstillande måte.

Advokat Per Danielsen, som representerte saksøkjaren, meiner dommen er i strid med gjeldande rettspraksis.

– Domstolen hadde ei plikt til å dømme Dagbladet. Noko anna ville vere ei krenking av uskuldpresumsjonen, seier han, og legg til at dei vurderer å anke dommen.

Bakgrunnen for søksmålet er ei sak der ei kvinne, som stod fram med fullt namn og bilete i avisa, skulda den anonymiserte mannen for fleire overgrep då ho var lita.

Mannen meiner han lett kan identifiserast gjennom artikkelen, og dette var òg grunnen til søksmålet.

(©NPK)