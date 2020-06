innenriks

– Eg ser no at det er såpass mange som ønskjer eit slikt møte, så då har eg valt å kalle inn til det. Vi har ikkje sett tidspunkt enno, men det blir i næraste framtid, seier Jacobsen til TV 2.

Tidlegare tysdag sa Jacobsen at han ikkje såg behovet for eit slikt møte.

Kravet kom frå politisk nestleiar Andreas Meeg-Bentzen, etter at han vart kjend med at Geir Ugland Jacobsen i eit TV 2-intervju opna for å vrake partileiar Siv Jensen frå førsteplassen på stortingslista i 2021.

