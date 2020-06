innenriks

Tysdag ettermiddag hadde politiet enno ikkje greidd å identifisere mannen som vart funnen måndag morgon i Akerselva ved Bjørvika i Oslo.

– Vi jobbar med å få identifisert avlidne. Det er per no ikkje opplysningar om ei kriminell handling, men vi undersøkjer rundt dødsfallet, seier Anne Alræk Solem, leiar for seksjonen for drapsetterforsking, til NTB.

Mannen skal tysdag obduserast, og politiet ber publikum om å sende tips til politiet på www.tips.politiet.no/oslo.

