Halvparten av korona-hurtigtestane fekk stryk

innenriks

Det viser resultata av 17 kommersielle hurtigtestar som er undersøkte av stiftinga Noklus, skriv Dagens Medisin.

Tre av testane fekk vurderinga «god», fem fekk «akseptabel», medan ni testar vart vurderte som «ikkje akseptabel».

Overlege Mette Tollånes ved Noklus meiner ein må unngå å bruke testane som hamna i kategorien «ikkje akseptabel». Alle testane i undersøkinga er tiltenkte profesjonelt bruk, ikkje til sjølvtesting.

– Kven som helst kan importere og selje denne typen testar viss dei er CE-merkte. Vi risikerer at det kjem mykje dårleg på marknaden om vi ikkje følgjer med, seier ho.

Hurtigtestane er laga for å avdekkje antistoff mot covid-19 i blodet slik at ein kan vite om testpersonen tidlegare er smitta av koronaviruset.

Eigenskapar som er vurderte, er sensitivitet, spesifisitet og kor brukarvenlege dei er. Spesifisitet er sannsynet for at dei som ikkje har sjukdommen, blir klassifisert som friske. Jo større spesifisitet, jo mindre er sannsynet for eit prøveresultat som feilaktig seier at ein person er sjuk.

(©NPK)