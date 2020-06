Kongsberg-industrien ber statsministeren om hjelp

innenriks

I industribedriftene i sølvbyen er selskapa i den djupaste krisa på lang tid. I møtet med statsminister Erna Solberg (H) sa direktørane for dei største selskapa i parken at dei trur at krisene kjem til å påverke aktiviteten deira i fleire år framover.

I næringsparken er det rundt 5.500 tilsette fordelte på ulike bedrifter, men den nye nedturen kjem til å føre til at dei blir rundt 500 færre, orienterte administrerande direktør Johnny Løcka i Kongsberg Industripark i møtet.

– Utfordringa vår akkurat no er at 70 prosent av omsetninga er ramma av anten koronakrisa eller oljeprisfallet, seier han.

Ber om hjelp

Med internasjonale eigarar i store konsern kjem det ofte kostnadskutt når omsetninga går ned.

Under lunsjen med statsministeren fortalde direktørar ved dei ulike selskapa i teknologiparken statsministeren korleis dei er ramma og korleis dei vil bli påverka framover. Selskapa kom òg med forslag til vidare handtering.

– Vi gjekk inn i krisa veldig konkurransedyktige, og målet er å komme ut av krisa på same måte. Vi må ha litt hjelp for å kunne halde fram, seier Løcka.

Foreslår kompetansehevingspilot

I ein modell som vart lagt fram under møtet, foreslår industrimiljøet i byen eit kompetansehevingsprogram for å vidareutdanne tilsette slik at såkalla Industri 4.0 kan implementerast.

Industri 4.0 handlar om samhandlinga mellom menneske og system, som gjennom bruk av data kan bidra til automatisering og effektivisering av heile verdikjeder.

Tyskland er blant landa som er langt framme i bruken av desse nye systema. Industrien på Kongsberg meiner det er viktig at Noreg no fortar seg, så norske bedrifter ikkje hamnar bakpå.

– I staden for å sende hundrevis av kompetente medarbeidarar til Nav, som er eit veldig reelt scenario veldig tidleg til hausten, ønskjer vi å lage ein industripilot der desse personane er tett knytt til dei bedriftene dei er i, sa leiar i Industrilederforum på Kongsberg, Willy Holdahl, under møtet.

Han understreka at dette ikkje er noko selskapa ønskjer for å skaffe seg sjølv pengar til produksjon og at dei vil bruke etablerte strukturar og kompetanse til å vidareutvikle verksemda for å møte framtida best mogleg rusta i ei særs vanskeleg tid.

– Målet er å behalde tilsette i jobb, sikre industrielt nærvær, og ta ei nasjonal rolle i å omstille Noreg til industri 4.0, seier han.

Solberg bad om brev

Statsminister Erna Solberg seier ho synest konseptet verkar spennande, men at Kongsberg-miljøet er så stort at nokon av dei ordningane som allereie finst, er for små for å få bygd eit slikt program.

Ho bad industrien på Kongsberg sende henne eit meir detaljert brev om kva dei planlegg at ordninga skal gå ut på.

– Vi har no både etablert ei lønnstilskotsordning for å få permitterte tilbake på jobb, vi har etablert ordningar for etter- og vidareutdanning for folk som er permitterte og tillate dei å vere permitterte når dei gjer det. Vi har òg auka ganske mykje på biomidlar til fylkeskommunar og regionar, seier Solberg til NTB.

Vil ikkje love noko

– Det ser ut som om ordningane ikkje treffer heilt på Kongsberg?

– Her er det så stort, men ei mellomstor bedrift kan klart seg fint med 2 millionar kroner til eit etter- og vidareutdanningsopplegg. Det kan vere at vi må designe eller sjå på noko eige, seier ho.

Solberg meiner at programmet som Kongsberg-industrien foreslår, ligg langs same linjer som det regjeringa meiner er vegen ut av krisa. Spørsmålet er om ein kan stokke enkeltbitane i dei ordningane ein har på ein annan måte, meiner statsministeren. Men ho vil ikkje love noko.

– Vi har fått ei orientering no, og av og til må ein bruke litt tid på saksbehandling, sjølv om ein gjer ting hurtig for tida, seier Solberg til NTB.

(©NPK)