Norwegian kansellerer Boeing-ordre på 97 fly

innenriks

Kanselleringa gjeld fem 787 Dreamlinerar og 92 737 Max, ifølgje meldinga.

– Norwegian har i tillegg levert eit krav for å få igjen førehandsbetalinga knytt til flya og kompensasjon for at 737 Max-flya måtte setjast på bakken og for motorproblema på 787-ane, skriv selskapet.

Nyheita kjem berre timar før Norwegian skal halde den forseinka generalforsamlinga si tysdag.

Boeing ville natt til tysdag ikkje gi nokon kommentarar om det som blir beskrive som «kommersielle diskusjonar» selskapet har med kundane sine.

– Norwegian Air Shuttle er ein langvarig Boeing-kunde. Som med mange andre aktørar som går gjennom ei utfordrande tid, jobbar vi med å finne vegen vidare, skriv ein talsperson for Boeing i ein e-post til E24.

Ønskjer avtale

Norwegian som allereie sleit med konsekvensane av dei tekniske problema med 787 Dreamliner og at 737 Max vart sett på bakken som følgje av to ulykker, vart hardt ramma då koronapandemien slo inn. Nesten all trafikk har vore innstilt, og selskapet vedtok i mai omfattande kapitalendringar der gjeld vart omdanna til aksjar og tidlegare kreditorar dermed vart store eigarar i flyselskapet.

– Norwegian har hatt ein dialog med Boeing for å løyse problema med 787 og 737 Max og få erstatning for tapa. Dialogen har fram til no ikkje ført til ein avtale om ein rimeleg kompensasjon til selskapet, skriv Norwegian.

– Vi har framleis eit ønske om å komme til ein avtale, men gjer vi ikkje det, så blir det som vi har kommunisert i dag, seier finansdirektør Geir Karlsen til E24 måndag kveld.

Del av kjempeordre

Ordren som no blir kansellert er ein del av ei kjempebestilling Norwegian leverte i 2012. Selskapet skulle kjøpe til saman 222 nye fly frå Boeing og Airbus for 127 milliardar kroner. Avtalen med Boeing inneber kjøp av 122 fly – 100 Boeing 737 MAX8 og 22 Boeing 737–800.

Avtalen inneheldt òg ein opsjon på ytterlegare 100 Boeing 737 MAX8-fly.

Då flyselskapet la fram årsrapporten sin for 2019 den 9. juni vart det varsla at selskapet etter redningsaksjonen framleis vil trenge rundt 2,2 milliardar kroner i ny kapital i løpet av andre kvartal neste år.