innenriks

Nyheita om at Norwegian kansellerte sine 97 flybestillingar hos flygiganten Boeing førte til at aksjen raskt skaut i vêret då børsen opna, men ved børsslutt hadde aksjen, som steig over 8 prosent på det meste, konsolidert seg og enda opp med meir ordinære 2 prosent.

Norwegian-oppturen var dermed ikkje nok til å dempe fallet på børsen sidan oljeprisen fall med nesten 1 prosent til ein pris av rundt 41,3 dollar for eit fat nordsjøolje.

Mest omsett tysdag vart hydrogenselskapet Nel.

(©NPK)