– Vi er framleis tidleg i etterforskinga, så eg kan ikkje seie så mykje om saka akkurat no, seier politiadvokat Henriette Birkelund i Troms politidistrikt til Nordlys.

Hendinga skal ha skjedd natt til onsdag 24. juni.

– Han har per no ikkje ønskt å la seg avhøyre. Vi håpar at vi får det til etter kvart. Det er mange avhøyr som står att i saka, seier Birkelund.

Forsvararen til den sikta russen, advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, seier at klienten hans nektar straffskuld.

