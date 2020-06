Scandic nedbemannar med rundt 1.000 årsverk

innenriks

I ei pressemelding tysdag skriv selskapet at koronaviruset har fått store konsekvensar, og at dei fleste av hotella til kjeda har vore heilt eller delvis stengde dei siste månadene.

– Når hotella no blir gjenopna, er det venta ein gradvis vekst i etterspurnaden, men til liks med andre aktørar i bransjen går Scandic ei krevjande økonomisk tid i møte. Som ei følgje av den økonomiske situasjonen og bortfall av arbeidsoppgåver har selskapet vedteke å nedbemanne med om lag 1.000 årsverk, skriv selskapet.

– Dette er noko vi ønskt å unngå, og eg føler verkeleg med våre fantastiske tilsette som blir ramma av dette. Scandic er hardt ramma av koronakrisa og står i ein krevjande økonomisk situasjon. Det er heilt nødvendig å tilpasse verksemda til den nye kvardagen, seier fungerande administrerande direktør Asle Prestegard.

Nedbemanningsprosessen vil starte i august, og han får konsekvensar for fleire delar av Scandics verksemd. Ifølgje årsrapporten hadde selskapet 5.600 tilsette i Noreg i 2019.

– Vi er takksame for stønaden vi har fått så langt, som har hjelpt oss å dekkje nokon av fasta våre og uunngåelege utgifter. No vil det mellom anna vere viktig at styresmaktene held fram med stønadsordningar og kjem med lette i mellombelse restriksjonar, slik at vi kan ta oss gjennom krisa og halde på så mange medarbeidarar som mogleg i tida som kjem, seier Prestegard.