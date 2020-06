Sjukepleiar smitta av svensk vikarlege på Nordfjord sjukehus

innenriks

Laurdag vart det kjende at ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus hadde gått på jobb med koronasmitte. I ei pressemelding tysdag opplyser Helse Førde at ein sjukepleiar ved sjukehuset har testa positivt for covid-19. Sjukepleiaren er no i heimekarantene.

Pasientane som har vore i kontakt med den smitta legen, har så langt testa negativt.

Sjukepleiaren gjekk ytterlegare to vakter på sengeposten etter å ha jobba med den svenske vikarlegen. Dette fører til at fleire pasientar må isolerast på einerom og testast.

Direktør for medisinsk klinikk, Trine Hunskår Vingsnes, seier at arbeidet med å spore pasientar og tilsette som sjukepleiaren har hatt kontakt med, starta måndag kveld.

– Det blir òg sett inn tiltak for å avgrense ytterlegare smittespreiing, seier Vingsnes.

Sjukehuset tek inntil vidare ikkje inn pasientar på medisinsk sengepost eller overføring frå andre sjukehus.

Som hovudregel skal alle svenske arbeidarar gå i karantene i ti dagar før dei byrjar å jobbe i Noreg, men det er mogleg å gjere unntak for grupper som helsepersonell. Fram til førre veke har det ikkje vore krav om å teste desse for korona, men dette har Folkehelseinstituttet no endra på.

