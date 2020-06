Valdtektsdømd mann fekk forlengd forvaring

innenriks

I 2011 heldt Borgarting lagmannsrett oppe dommen på fem års forvaring som han vart dømd til i Oslo tingrett året før.

Det første overfallet på ei ung kvinne skjedde i eit skogholt i nærleiken av Tveita i Oslo i mars 2008. Overfallet enda med ei fullbyrda valdtekt.

Dei neste 20 månadene prøvde han å gjenta dette ved sju høve. Han vart arrestert etter at han vart kjend att av eitt av offera sine fordi dei hadde gått på same skule.

Alle dei åtte overgrepa skjedde om natta og med same framgangsmåte. Han følgde etter kvinnene på veg heim frå nattbussen. Då dei skulle låse seg inn heime, angreip han dei.

Det retten har teke stilling til, er om åtferda til 31-åringen har endra seg slik at faren for gjentaking er annleis no enn han var då forvaringsdommen vart kunngjord i 2011 og seinare forlengd i 2017.

Det kjem fram av dommen at mannen har utvikla seg positivt i ein døgnbemanna bustad fram til 2019 då han sette fram drapstruslar, skal ha prøvd å valdta ein kvinneleg tilsett ved bustaden, knepte opp skjorta på ein kvinneleg pasient og dessutan freista å kome seg inn på dametoalettet på Ahus der han var innlagd same år.

Psykiatrane som vurderte han, kom til at han var psykotisk, og at det kom av at han hadde slutta å ta antipsykotika noko tid før. Etter å ha vorte utskriven frå sjukehuset i fjor sommar fekk han medisinar og blir sett som stabilisert.

Retten meiner likevel det er stor fare for at han på nytt vil gjere alvorlege valds- eller seksuallovbrot viss han blir lauslaten frå forvaring.

