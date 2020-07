Austenå gir seg i Noas

innenriks

59-åringen tiltrer som assisterande kyrkjeverje i Oslo 5. oktober.

– Alt har si tid og for min eigen del kjennest det rett no å gå vidare, med moglegheit til å prøve meg på andre typar utfordringar på eit anna felt av norsk politikk og samfunnsliv, seier Austenå i ei pressemelding frå organisasjonen.

Ho meiner haldningane og debatten rundt asyl- og flyktningpolitikken har endra seg dramatisk.

– Vi opplever no at dei store politiske partia nærast kappast om å leggje ansvaret for menneske på flukt over på alle andre enn oss i Noreg, hevdar ho.

Sidan politikken blir stadig strammare, har Noas ei viktig rolle for å sørgje for rettane til asylsøkjarar og flyktningar viktigare, ifølgje Austenå.

Noas-styreleiar Kai Eide seier Austenå har gjort ein utmerkt jobb og at dei no startar arbeidet med å finne ein ny generalsekretær for organisasjonen.

