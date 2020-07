Få trur ein blir immun mot koronaviruset

innenriks

Ifølgje Norsk Koronamonitor frå Opinion svarar 25 prosent at dei trur ein blir immun mot koronaviruset dersom ein har vorte smitta.

46 prosent trur ikkje ein blir immun, medan 29 prosent svarar veit ikkje.

– Det er ikkje berre folk flest som klør seg i hovudet, fagfolk verda over spør seg sjølv det same. Dersom ein blir immun, blir neste spørsmål kor lenge immuniteten varer, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I undersøkinga, der over tusen personar er spurde, svarar 58 prosent at det er vanskeleg å vurdere kor farleg koronaviruset er for folk flest.

Medieomtaler om seinskadar på ei rekkje kroppsdelar hos tidlegare koronapasientar kan ha påverka folk som tidlegare såg på korona meir som ein influensa.

– Det er nok grunn til å tru at åtferda og haldningane nordmenn har til tiltak, blir påverka av om ein oppfattar viruset som farleg og om smitta blir immune eller ikkje, seier Clausen.

(©NPK)