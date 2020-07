Guldvog trur svensketesting vil ha stor effekt

innenriks

– Dette vil gi ein veldig mykje større tryggleik for at dei som er smitta, ikkje vil vere aktivt i arbeid med pasientar, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

– Det er ei kraftfull innstramming, seier han.

Helsedirektøren viser til at Folkehelseinstituttet allereie har gitt råd om at helsepersonell som kjem frå Sverige, bør testast for koronavirus to gonger.

Men no blir det lovfesta i koronaforskrifta.

– Når dette no kjem inn i forskrifta, må det gjennomførast på alle som kjem, seier Guldvog.

Tek sjølvkritikk

Bakteppet er fleire saker der svensk helsepersonell har byrja å jobbe ved norske sjukehus, for seinare å få påvist smitte.

Guldvog innrømmer at innstramminga kunne komme tidlegare.

– Det er grunnlag for å reflektere rundt tidspunktet. Måtte vi vente til vi fekk smitte med å gjere det? Eg er open for at dette er noko vi kan kritiserast for, at vi ikkje har gjort det før, seier han til NTB.

Men det har òg vore andre omsyn å ta, understrekar han.

– Vi er avhengig av kontinuitet i tenestetilbodet. Og vi er sett opp slik i Noreg at vi er ganske avhengige av vikarar frå Sverige. Det har vi vore i lang tid.

Må ha ein negativ test for å jobbe

Dei nye reglane inneber at første test må vere negativ før personen kan starte arbeidet.

Det blir kravd to testar etter tilkomme til Noreg med minimum 48 timars mellomrom. Personen har karanteneplikt fram til resultatet av første test finst.

Viss første test er negativ, kan personen byrje å arbeide. Men personen skal framleis vere i karantene på fritida.

Dersom også andre test er negativ, opphøyrer karantenen både på jobb og i fritid.

Det blir gjort unntak for helsepersonell frå Sverige som er dagpendlarar.

Opnar for nye grupper

I tillegg til får sesongarbeidarar frå land utanfor Schengen no moglegheit til å komme til Noreg for å jobbe.

Desse kan saman med EU-/EØS-borgarar sjå bort frå karanteneplikt dersom arbeidsgivar sørgjer for to koronatestar etter tilkomme til Noreg.

I tillegg blir det opna for at utlendingar med teknisk kompetanse som er unnatekne kravet om opphaldsløyve, kan reise inn i Noreg. Dette omfattar mellom anna installatørar og reparatørar som skal utføre nødvendig service- og vedlikehaldsarbeid.

Det blir òg opna for at studentar som har fått opptak til studiar i Noreg, kan reise inn.

