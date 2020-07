Helgelandssjukehuset Sandnessjøen tilbake i normal drift

innenriks

Det skriv Helgelandssjukehuset HF i ei pressemelding onsdag kveld.

Allereie 27. juni vart det kjent at ingen tilsette som hadde vore i kontakt med den svenske vikarsjukepleiaren hadde fått påvist smitte. No er det òg stadfesta at ingen pasientar har fått påvist viruset, og sjukepleiaren har òg utvikla antistoff. Sjukehuset tek dermed opp att normal drift.

– Personalet på sjukehuset skal alle ha ros for måten dei har takla situasjonen på, seier administrerande direktør ved sjukehuset Hulda Gunnlaugsdottir.

