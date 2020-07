Lagmannsretten skjerpar straffa for mann som er dømd for drap på Bjørndal

innenriks

Straffa frå Borgarting lagmannsrett er seks månader strengare enn straffa Oslo tingrett gav mannen i fjor haust. Han er òg dømd for ulovleg oppbevaring av våpen på offentleg stad.

Domfelte, som var 33 år på gjerningstidspunktet, skaut ifølgje dommen ein 31 år gammal mann med eit automatvåpen i eit garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo 12. mars 2018. Skotet trefte fornærma i hovudet, og han døydde av skaden.

Lagmannsretten kom til at domfelte handla forsettleg. Den fann det bevist at domfelte visste at våpenet var lada, at han tok ladegrep før han retta våpenet mot fornærma, og at han trekte av i det han retta våpenet mot overkroppen til fornærma.