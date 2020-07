innenriks

Makaveli Lindén vart i mai tiltalt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen 15. oktober i 2018. Han vart arrestert i Frankrike etter å ha vore på flukt i ni dagar, og har innrømt drapet på Paltto.

No er det klart at rettssaka mot Lindén vil starte i Oslo tingrett 19. oktober, og at ho skal gå over fem dagar.

Onsdag gjekk tingretten med på kravet til påtalemakta om at Lindén skal sitje i varetekt fram til rettssaka byrjar. Lindén samtykte til fengslinga.

