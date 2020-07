Ni personar omkom i trafikken i juni

innenriks

Samanlikna med fjoråret har ein person mindre mista livet i juni-trafikken. Samtidig har 51 personar mista livet i trafikken så langt i år – mot 50 personar på same tid i fjor.

– Det er trist å sjå at ulykkestala så langt i år står på staden kvil. Viss vi skal no målet om null drepne eller hardt skadde i trafikken, er vi avhengige av ein markant reduksjon år for år, seier seniorrådgivar i Trygg Trafikk Harald Heieraas i ei pressemelding.

Av dei omkomne i juni var det ein syklist, to bilførarar og seks motorsyklistar – og alle var menn.

Av juni-ulykkene skjedde tre i fylket Vestfold og Telemark. Vestland hadde to ulykker. Resten av ulykkene i juni månad fordeler seg på Oslo, Møre og Romsdal, Rogaland og Viken.

Heieraas understrekar at vi må forvente mykje trafikk på vegen no som sommarferien set inn for fullt og mange planlegg for noregesferie.

– Derfor oppmodar vi folk til å køyre merksamt, rusfritt og halde farten nede, seier han.

(©NPK)