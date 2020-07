No kan bedrifter få stønad for å hente permitterte tilbake

innenriks

Ordninga med lønsstønad vart lagd fram i slutten av mai og er anslått å koste om lag 4 milliardar kroner. Ho trer i kraft onsdag 1. juli. Bedriftene kan få ein stønad på inntil 15.000 kroner per månad per tilsett som blir tilbake henta i jobb i juli og august.

Først i oktober kan bedriftene søkje om å få stønaden utbetalt. Det skjer på nettsida lonnstilskudd.no, der det òg ligg informasjon om ordninga.

– Tilskotet kan bidra til at arbeidsgivarar som er uvisse på framtida, likevel tek permitterte tilbake. Det er viktig at vi no får fleire tilbake i jobb raskt og hindrar at arbeidsløysa bit seg fast, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Blant krava som blir stilte, er at den tilsette må kome tilbake i minst same stillingsprosent som før permisjonen og vere i jobb for heile perioden det blir søkt stønad til. Den tilsette må ha vore heilt eller delvis permittert 28. mai. Arbeidsgivaren kan ikkje permittere eller seie opp andre tilsette i «samanliknbare stillingar» i sommarmånadene.

Bedrifta må òg ha hatt eit omsetnadsfall på minst 10 prosent for å kvalifisere til stønad.

(©NPK)