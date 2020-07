Noregs Banks tilsynsorgan kritiske til den nyleg offentleggjorde Tangen-avtalen

innenriks

Brodtkorb seier til Dagens Næringsliv at avtalen mellom sentralbanken og den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen, som vart offentleggjort tysdag, ikkje oppfyller kravet om å fjerne all risiko.

– Avtaleverket endrar ikkje på at hovudstyret har lagt seg på ei linje om å demme opp for risiko, medan representantskapet meiner risiko for interessekonfliktar mellom Tangens private investeringar og Nbim må eliminerast, seier Brodtkorb.

Representantskapet meiner banken lempar på krava for Tangen i forhold til krava som blir stilt andre tilsette i Oljefondet.

Noregs Bank ønskjer overfor NTB ikkje å kommentere saka.

(©NPK)