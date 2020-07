Oslo Frp møtest torsdag ettermiddag

innenriks

Det blir halde som eit digitalt møte med start klokka 17 torsdag.

Leiar i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, omtalar det som eit reint orienteringsmøte der det er ope for å stille spørsmål i lys av debatten dei siste dagane.

Han seier han allereie har snakka med dei fleste styremedlemmene på telefon, og han omtalar konfliktnivået som lågt.

– Det har vore nokre feiltolkingar etter at ting har vorte blåse opp i media, og det har balla på seg. Når eg har forklart kva eg meinte, har det vorte teke imot med forståing, seier han til NTB.

Han argumenterer framleis for at det kan haldast ope kven som skal innstillast på førsteplass for Oslo Frp ved vallista neste år. Ein debatt om moglege kandidatar og politisk retningsval er berre naturleg, meiner han.

– Det er normale politiske diskrepansar. Det er ikkje nokon løyndom at det er ulike fløyer i Frp, men noko av det som har kome ut dei siste dagane, har vorte litt spissformulerte, seier han.

