Pasient koronasmitta i Stryn etter kontakt med svensk vikarlege

Personen som er smitta, er i karantene og har berre lette symptom. Til saman har fire personar frå kommunen vore i kontakt med den aktuelle legen, opplyser Stryn kommune i ei pressemelding på nettsidene sine.

Dette har skjedd i tidsrommet 23. til 24. juni.

– Pasientane er kontakta av Helse Førde og har vorte følgde opp med testing i Stryn. Desse fire pasientane er no i ti dagars karantene, heiter det i meldinga frå kommunen.

To av personane har testa negativt, og prøvesvaret frå den siste kjem 1. juli.

Laurdag vart det kjent at ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus hadde gått på jobb med koronasmitte. I ei pressemelding tysdag opplyser Helse Førde at ein sjukepleiar ved sjukehuset har testa positivt for covid-19. Sjukepleiaren er no i heimekarantene.

